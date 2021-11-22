Жительница Вагая, переболевшая коронавирусом во время беременности, собирается поставить прививку

"Я неделю пролежала в реанимации на ИВЛ, потом меня перевели на кислород, а потом потихоньку в палату. Это все очень страшно", - рассказывает в видеоролике Светлана Вашуткина из села Шишкино Вагайского района и говорит, что обязательно поставит прививку от коронавируса.

Светлана призналась, что не решалась вакцинироваться во время беременности, в итоге заболела перед самыми родами. Диагноз "коронавирус" поставили всей семье, ее в тяжелом состоянии доставили в тюменский моногоспиталь для беременных. Женщине сделали кесарево сечение, и дочка Валерия двадцать дней была отдельно от мамы. Девочка, к счастью, коронавирусом не заразилась, а маме пришлось нелегко, сообщает Оперштаб в пояснении к ролику.

"Я неделю пролежала в реанимации на ИВЛ, потом меня перевели на кислород, а потом потихоньку в палату. Это все очень страшно. Со мной девочки были, которые уже по месяцу лежали, они учились заново ходить - поражение очень сильное было. Очень страшно там! Я теперь за то, что надо прививаться и обязательно привьюсь", - обещает Вашуткина.