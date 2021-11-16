В четырех учреждениях Тюменской области выявлены очаги коронавируса

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся четыре очага коронавирусной инфекции.
К действующему на прошлой неделе очагу в Центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" добавились три новых.
В Винзилинском психоневрологическом интернате коронавирус выявлен у 29 человек, 75с ними контактировали. В Медгороде 19 заболевших и 55 контактных. В Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе заболел 21 человек, контактных - 19 человек.
Очаг в АНО ЦСР "Тюменский" (центр реабилитации для наркозависимых) закрыт.
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