В четырех учреждениях Тюменской области выявлены очаги коронавируса

09:54 16 ноября 2021
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На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся четыре очага коронавирусной инфекции.

 К действующему на прошлой неделе очагу в Центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" добавились три новых.

В Винзилинском психоневрологическом интернате коронавирус выявлен у 29 человек, 75с ними контактировали. В Медгороде 19 заболевших и 55  контактных. В Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе заболел 21 человек, контактных - 19 человек.

Очаг в АНО ЦСР "Тюменский" (центр реабилитации для наркозависимых) закрыт.

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