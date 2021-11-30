Тюменская область на 6 месте в России по тестированию на коронавирус

В Тюменской области проведено более 3 236 114 тестов на COVID-19, в том числе за прошлую неделю свыше 46 тысяч. Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последние семь дней составил 434. По количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения региона занимает шестую строчку в рейтинге субъектов РФ.

Исследования проводятся на базе 23 лабораторий государственных медицинских организаций и частных лабораторий. Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию до получения его результата тестируемым.

Все опросы по тестированию на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать на горячей линии по телефону 8-800-302-26-70, она работает ежедневно с 8:00 до 20:00 напоминают в региональном Управлении Роспотребнадзора.