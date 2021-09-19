На площади у ДК "Современник" в Тюмени поют песни о родине

Народный любительский хор "Сибирская забавушка" со сцены у ДК "Современник" второй день радует жителей микрорайона песнями о большой и малой родине, пишет "Тюменская область сегодня".

Старейший участник хора Лидия Топорищева рассказала, что коллектив уже два дня поет патриотические песни – о России, Отечестве, Тюмени и тюменском крае , и веселые "Играй, гармонь тюменская" и "Кумушка" для настроения.

"Готовились к празднику. Из-за пандемии редко встречаемся и выступаем, поэтому рады любой возможности. Пусть на улице дождь и холодный ветер, в душе у нас – солнышко. Да и когда поешь, холода не чувствуешь", - сказала Александра Корнилова.

Люди встречают артистов аплодисментами и пританцовывают. Несмотря на дождь, тюменцы не могут пройти мимо концертной площадки.

Рядом с концертной площадкой идет голосование за проект стелы "Город трудовой доблести", где горожанам на выбор предлагают три варианта эскизов и их размещения.