На площади у ДК "Современник" в Тюмени поют песни о родине

Народный любительский хор "Сибирская забавушка" со сцены у ДК "Современник" второй день радует жителей микрорайона песнями о большой и малой родине, пишет "Тюменская область сегодня".
Старейший участник хора Лидия Топорищева рассказала, что коллектив уже два дня поет патриотические песни – о России, Отечестве, Тюмени и тюменском крае , и веселые "Играй, гармонь тюменская" и "Кумушка" для настроения.
"Готовились к празднику. Из-за пандемии редко встречаемся и выступаем, поэтому рады любой возможности. Пусть на улице дождь и холодный ветер, в душе у нас – солнышко. Да и когда поешь, холода не чувствуешь", - сказала Александра Корнилова.
Люди встречают артистов аплодисментами и пританцовывают. Несмотря на дождь, тюменцы не могут пройти мимо концертной площадки.
Рядом с концертной площадкой идет голосование за проект стелы "Город трудовой доблести", где горожанам на выбор предлагают три варианта эскизов и их размещения.
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