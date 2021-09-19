Фестиваль "Тюменская осень" продолжает радовать тюменцев подарками

Тюменцев приглашают на фестиваль "Тюменская осень – 2021", где можно получить квартиру, машину и множество других подарков. Презентов осталось еще много, но лучше поторопиться, пишет "КП. Тюмень".
В субботу участники фестиваля получили более пятисот подарков: утюги, ручные пылесосы, телефоны, парогенераторы, кофе-машины, Яндекс-станции и многое другое.
Также вчера в эфире местного телеканала разыграли более ценные подарки: квартиру в новом районе Тюмени и отечественный автомобиль.
На первом этапе участники отвечали на вопросы о родном крае, получая за это сладкие подарки и мелкую бытовую технику. На втором этапе ставки заметно подросли - победителям доставались квартира, автомобиль или крупная техника.
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