Фестиваль "Тюменская осень" продолжает радовать тюменцев подарками

10:39 19 сентября 2021
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Фото - https://vk.com/tmnourhome

Тюменцев приглашают на фестиваль "Тюменская осень – 2021", где можно получить квартиру, машину и множество других подарков. Презентов осталось еще много, но лучше поторопиться, пишет "КП. Тюмень".

В субботу участники фестиваля получили более пятисот подарков: утюги, ручные пылесосы, телефоны, парогенераторы, кофе-машины, Яндекс-станции и многое другое.

Также вчера в эфире местного телеканала разыграли более ценные подарки: квартиру в новом районе Тюмени и отечественный автомобиль.

На первом этапе участники отвечали на вопросы о родном крае, получая за это сладкие подарки и мелкую бытовую технику. На втором этапе ставки заметно подросли - победителям доставались квартира, автомобиль или крупная техника.

Теги: фестиваль
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