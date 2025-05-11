В июне в Тюмени пройдет "Музсходка"

В Тюмени 6 и 7 июня во время V Всероссийского фестиваля авторской музыки "Музсходка"

пройдут выставка кастомных гитар и ярмарка мастеров от организаторов "Солянка маркет".

"У каждой сцены в этом году мы планируем сделать некие точки притяжения, помимо музыки. Также мы хотим, чтобы по улице Дзержинского прошли уличные музыканты. Сейчас проводим отбор. И лучшие представители этого направления примут участие в нашем фестивале", - сообщила руководитель "Музсходки" Сюзанна Иванова.

Всего участниками музыкального события года станут 110 коллективов из разных городов, более 340 человек. Организаторы обработали около 500 заявок из 70 городов. Самое большое число одобренных заявок поступило от тюменских музыкантов, их будет 125. Москва - 104 заявки, Екатеринбург – 53, Санкт-Петербург - 42, Новосибирск - 17 заявок.

Участники фестиваля выступят в жанрах: поп, рок, электро, хип-хоп, джаз, неоклассика, акустика, инди. Отдельное направление – для детей от 7 до 17 лет. Среди исполнителей самым популярным стал рок.

Основные площадки для выступления музыкальных коллективов – пешеходная ул. Дзержинского, Дворец культуры "Нефтяник", мультицентр "Контора пароходства", территория у Тюменского агентства развития креативных индустрий, парковка у гостиницы "Евразия", - сообщает Тюменская линия.