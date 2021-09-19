Горожан ждут на фестивальных площадках "Тюменская осень"

Фото - https://vk.com/tmnourhome

В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске начался третий день традиционного фестиваля "Тюменская осень". На различных городских площадках тюменцы могут поучаствовать в конкурсах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, приобрести товары местных производителей, ознакомиться с финальными проектами стелы "Город трудовой доблести" и проголосовать за понравившийся эскиз.

Продолжается розыгрыш в рамках викторины на знание истории Тюменской области. За предыдущие два дня участники выиграли массу полезных подарков: телефоны, пылесосы, кофемашины, чайники, утюги и другие и главные подарки: телевизоры, холодильники, машины и квартиры.

Напомним, тюменцы старше 65 лет и люди с ограниченными возможностями смогут дистанционно принять участие в викторине в рамках фестиваля "Тюменская осень". Для этого нужно позвонить по тел. 8-800-250-53-32, представиться и сказать, по какой причине вы не можете прийти в центр проведения викторины.

За правильные ответы в первом туре викторины вручают сладкую продукцию или бытовую технику. Победители определяются во втором туре. Всего среди жителей Тюмени, Тюменского района и Тобольска за три дня разыграют пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, около 6 тысяч единиц бытовой техники.

Узнать, где находятся площадки и какие активности там происходят сегодня, можно на сайте фестиваля.