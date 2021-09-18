Мастера тюменской ярмарки "Ремесленный торжок" удивляют искусными изделиями

Фото "Вслух.ру"

Выставка-ярмарка "Ремесленный торжок" проходит в рамках фестиваля "Тюменская осень" на площадках города. Тюменцы охотно участвуют в мастер-классах, увлеченно слушают ремесленников. Мастера готовы показать свои искусные изделия.

У школы № 92 на улице Гондатти, 13 посетителей ждет мастер по традиционным сибирским играм Александр Миронов. Он показывает деревянные игры, которые делали наши предки. Он собирал их по интернету и старинным играм. К слову, не каждый взрослый может справиться с необычными заданиями.

По словам мастера, в старину было много хороших игр, которые приучали детей к определенным навыкам. Например, с помощью куклы на палочке девочки учились работать с веретеном. А старинная игра в медведя помогала освоить навыки доения.

Мастерица Наталья Мирошниченко плетет женские украшения из бисера с исконно русским орнаментом. Они входят в моду и подходят к современным дамским нарядам. Раньше украшения из бисера делали с помощью конского волоса, сейчас используется гладкая нить. Искусство требует усидчивости: на мастер-классах у новичков плетение браслета может растянуться до двух часов, подростки справляются за 4 часа. Кстати, бисероплетение вопреки распространенному мифу не портит зрение, утверждает Наталья.

Ольга Отраднова воссоздает рисунки на дереве. Такими украшали внутренние стены в деревянных избах в тюменских деревнях в XIX веке. Мастер тюменской домовой росписи подчеркивает, что искусство едва не кануло в лету, потому что старинных домов в деревнях практически не осталось, пишет "Вслух.ру".

Выставка-ярмарка "Ремесленный торжок" будет работать до окончания фестиваля "Тюменская осень" на разных площадках. Познакомиться с работами тюменских мастеров можно до 18:00 по адресам:

— 18 сентября у школы № 65 (ул.Широтная, 116), гимназии № 49 к.2 (ул. Вьюжная, 4), школы № 48 (ул. Судоремонтная, 25).

— 19 сентября у школы № 92 (ул.Зелинского, 22), школы №67 (ул.Домостроителей, 2а), школы № 88 (ул. Московский тракт, 129, стр. 1).