Среди участников фестиваля "Тюменская осень" разыграли квартиру и машину

Фото - https://vk.com/tmnourhome

Вечером 17 сентября в рамках викторины "Тюменская осень" в прямом эфире телеканала "Тюменское время" тюменцы получили телевизор, холодильник, машину и квартиру.

Чтобы стать участником суперигры, нужно было побывать в центре проведения викторины "Тюменская осень" по месту регистрации, ответить на краеведческий вопрос, оставить свои контактные данные на специальной карточке и опустить ее в урну, пишет Вслух.ру.

В прямом эфире ведущий доставал из супербокса карточки и набирал номера, указанные на них. Чтобы стать обладателем подарка, нужно было быстро взять трубку, назвать номер с карточки, выданной на одной из площадок фестиваля, и правильно ответить на два вопроса о Тюмени. И если наушники, холодильник и автомобиль участники получили с первых попыток, то квартира и телевизор не сразу нашли хозяев.

Так, ведущие в прямом эфире сделали девять звонков тюменцам, чтобы подарить квартиру. Ее обладательницей в итоге стала временно безработная Анна. "У меня слов нет", — поделилась победительница.

Автомобиль Lada достался тюменке Наталье, которая сейчас находится в декрете. Она сказала, что планирует водить машину сама и готова восстановить для этого права.

Викторина продолжалась три часа, с 20:00 до 23:00. Организаторы в соответствии с положением проведения фестиваля "Тюменская осень" приняли решение оставить шестой подарок, современный смартфон, на следующий день, чтобы не звонить тюменцам слишком поздно.

Следующие викторины в прямом эфире пройдут в субботу в 11:00 и 20:00, а в воскресенье в 11:00, 14:00 и 20:00.