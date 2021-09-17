Первую квартиру на фестивале "Тюменская осень" выиграла работница птицефабрики

Жительница Каскары, работница участка подготовки корпусов птицефабрики "ПРОДО-Тюменский бройлер" Эльмира Амирова выиграла квартиру на викторине в рамках фестиваля "Тюменская осень".
Женщина много лет живет в общежитии, там же вырастила дочь – она уже студентка. В семье Амировых пока не верят своему счастью. Неизвестно, какая квартира и где им досталась – точная информация появится 20 сентября, об этом их предупредили в комиссии по организации викторины.
Чтобы поучаствовать в фестивале, Эльмира Амирова на пару часов отпросилась с работы, а вечер планирует провести с дочерью дома.
Жители Каскары проявляют активность на "Тюменской осени", несмотря на будний день: к палатке, где проводится викторина на знание истории региона, выстроилась целая очередь.
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