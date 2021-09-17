В "Палатках здоровья" тюменцы могут измерить давление и поставить прививку

Фото пресс-службы депздрава ТО

"Палатки здоровья" открылись в рамках фестиваля "Тюменская осень" 17 сентября. Всем желающим предлагают пройти экспресс-обследование и получить консультацию врача, а также поставить прививку от гриппа или COVID-19

Как сообщила и. о. заведующего региональным Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Алина Сунгатуллина, в "палатках здоровья" горожане могут измерить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы. Врачи проведут осмотр на предмет наличия онкологических заболеваний.

В этот раз профилактическая акция проводится не на улице, а в помещении. Например, в поликлинике №17 "Палатки здоровья" развернули в кабинетах на первом этаже. В числе других тюменцев площадку посетила Валентина Фёдоровна. Пенсионерка тщательно следит за собой, но в такую переменчивую погоду давление "пляшет". Поэтому она не отказалась от консультации медиков. Давление в норме, индекс массы тела повышен, а в остальном всё в норме. Вакцинацию женщина уже прошла и всем советует.

Напомним, "палатки здоровья" будут работать с 17 по 19 сентября на девяти площадках областной столицы фестиваля "Тюменская осень". Работу "палаток здоровья" организуют с соблюдением всех противоэпидемических мер, в том числе социальной дистанции.

Адреса "палаток здоровья" в Тюмени:

городская поликлиника № 1, ул. Газовиков, 6;

городская поликлиника № 3, ул. Ковалева, 9;

городская поликлиника № 12, ул. Народная, 6;

городская поликлиника № 17, ул. Широтная, 94;

городская поликлиника № 17, ул. Монтажников, 41;

гимназия № 21, ул. Орджоникидзе, 49;

"Тюмень-дзюдо", ул. В. Гнаровской, д. 1;

Гилёвская роща;

общежитие № 1 Тюменского государственного медицинского университета.

В Тобольске "палатки здоровья установили на трех площадках фестиваля "Тюменская осень", а на десяти площадках фестиваля на базе учреждений проходит вакцинация от гриппа и коронавируса.

В Ишиме "палатки здоровья развернут 17 сентября на базе Ишимского многопрофильного техникума, 18 сентября – в городском Доме культуры и в школе № 4, 19 сентября – в спорткомплексе "Локомотив".