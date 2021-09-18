Фестиваль "Тюменская осень" ждет активных тюменцев

Второй день традиционного фестиваля "Тюменская осень" стартовал в регионе. Тюменцы смогут принять участие в различных конкурсах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, испытать удач и проверить знания на викторине, приобрести товары местных производителей, ознакомиться с финальными проектами стелы "Город трудовой доблести".

Продолжает работать выставка-ярмарка изделий традиционных промыслов и ремёсел "Ремесленный торжок". Ремесленники проводят бесплатные мастер-классы по ткачеству, гончарному ремеслу, резьбе по дереву, косторезному промыслу, домовой росписи для всех желающих.

На всех площадках фестиваля можно ознакомиться с финальными проектами стелы "Город трудовой доблести" и проголосовать за понравившийся эскиз.

Продолжится розыгрыш в рамках викторины на знание истории Тюменской области. За первый день фестиваля участники выиграли более 360 полезных подарков: телефоны, пылесосы, кофемашины, чайники, утюги и другие. Жительница Каскары стала обладательницей квартиры. Кроме того, на первой суперигре викторины одна из участниц получила квартиру, другая – автомобиль. Были также разыграны холодильник, телевизор.

В прямом эфире ведущий доставал из супербокса карточки участников первого этапа и набирал номера, указанные на них. Чтобы стать обладателем подарка, нужно было быстро взять трубку, назвать номер с карточки, выданной на одной из площадок фестиваля, и правильно ответить на два вопроса о Тюмени.

Напомним, тюменцы старше 65 лет и люди с ограниченными возможностями смогут дистанционно принять участие в викторине в рамках фестиваля "Тюменская осень". Для этого нужно позвонить по тел. 8-800-250-53-32, представиться и сказать, по какой причине вы не можете прийти в центр проведения викторины.

За правильные ответы в первом туре викторины вручают сладкую продукцию или бытовую технику. Победители определяются во втором туре. Всего среди жителей Тюмени, Тюменского района и Тобольска за три дня разыграют пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, около 6 тысяч единиц бытовой техники.