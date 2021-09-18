Тюменцы покупают сыры и варенье на продуктовых ярмарках "Тюменская осень"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продовольственные ярмарки и гастрономические фестивали заработали на площадках фестиваля "Тюменская осень" 18 сентября. Тюменцам предлагают продегустировать продукцию местных производителей и приобрести различные товары.

На площадке у дома № 22 на ул. Николая Зелинского продают мед, мясо, молочную продукцию, конфеты фабрики "Квартет". Горожане активно покупают сыры и варенье разных видов, выбирают полезные вещи для дома.

"У нас представлены изделия из разных пород дерева, произрастающих в Тюменской области. Есть ложечки, солонки, тарелки. Продаем украшения ручной работы", – отметила администратор площадки у школы № 92, к. 2 Ирина Пашкова.

У школы № 94 на проезде Солнечный, 24 установлены торговые палатки с молочными продуктами "Исеть-Молоко" и хлебобулочными изделиями комбината "Абсолют". Проходит дегустация мороженого, сыров, варенья. Как поделилась администратор площадки Ольга Карманова, люди пробуют продукцию и тут же ее приобретают. Особенно удивляет гостей варенье из шишек.

На площадках фестиваля "Тюменская осень" тюменцы от 18 лет могут принять участие в викторине на знание истории города и получить подарок за правильный ответ. На игру можно прийти до 19:00, ярмарки на многих площадках проработают до 18:00, вход свободных и без возрастных ограничений.