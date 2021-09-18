Гостей фестиваля "Тюменская осень" угостят кашей с мясом и горячим чаем

Фото Сергея Куликова

Полевые кухни работают в областной столице на площадках фестиваля "Тюменская осень". Гостей мероприятия угощают кашей с мясом и горячим чаем.

В субботний день у дома №61б на улице Мельникайте с удовольствием кушают кашу и бабушки, и молодежь. На площадке – добрая атмосфера, а у людей – ощущение праздника.

"Полтора года назад, во время прошлых выборов, также пробовала кашу из полевой кухни, в ней было меньше мяса. Вообще еда из полевых кухонь – славная традиция, ведь совместный прием пищи на свежем воздухе объединяет людей, располагает к общению и делает их счастливее", - считает бабушка Людмила Петровна.

"Мне нравится идея проведения таких мероприятий в рамках фестиваля. Сегодня солнечный день, но довольно прохладно, поэтому покушала горячую кашу и попила чай с удовольствием. На душе сразу стало тепло и хорошо. До этого собиралась идти домой, но теперь решила, что еще немного погуляю по городу и порадуюсь прекрасному осеннему дню", - поделилась впечатлениями жительница Тюмени Антонина.

18 сентября полевые кухни работают у домов №42 и №61б на улице Мельникайте, а в воскресенье кухни будут бесплатно угощать тюменцев горячей едой на разных площадках города.

Также на 18 площадках города проходит гастрономический фестиваль "Чайные традиции", где жители могут попробовать чай и сладости местных производителей. На 80 площадках "Тюменской осени" работают ярмарки, где жители смогут приобрести свежую, качественную продукцию по ценам от производителя.

Полевые кухни и ярмарки проходят в Тобольске и других городах и муниципалитетах Тюменской области.