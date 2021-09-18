Местные артисты выступают на площадках фестиваля "Тюменская осень"

Фото "Вслух.ру"

Сразу несколько площадок фестиваля "Тюменская осень" пригласили местных артистов, которые исполнят свой репертуар. 18 сентября послушать живое исполнение тюменских певцов могли пришедшие на праздник после 11 утра.

Фестиваль продлится до 19 сентября включительно, его участники демонстрируют свои знания в праздничной викторине, покупают тюменские продукты по ценам от производителей. Работают ярмарочные лотки. Все ведущие и продавцы в перчатках, защитных масках, почти на каждом столе есть санитайзеры.

"Погода хорошая, поэтому люди идут с самого утра. Поскольку это первый выходной, ожидаем большой приток людей, уже сейчас приходят целыми семьями: папа с мамой участвуют в викторине, а ребёнок наслаждается сладким подарком", - рассказал администратор мероприятия Владислав Скобелев.

К слову, правильный ответ на викторину может принести не только сладкий подарок, есть возможность стать обладателем некрупной бытовой техники. Люди реагируют по-разному. Кто-то с радостью, а кто-то буднично: утюг и утюг. Организаторы объясняют, что квартиры и машины разыгрывают во втором этапе, в прямом эфире телеканала "Тюменское время".

Вопросы в викторине интересные, для жителей Тюмени не очень сложные. Например, нужно ответить, на каком бульваре стоит памятник бывшему городскому главе: на Цветном или на Текутьевском?

На продовольственных ярмарках тюменцы с удовольствием покупают творог, сметану, колбасу без магазинных накруток. Ассортимент большой, пишет "Вслух.ру".