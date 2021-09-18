В "Палатках здоровья" тюменцы проходят экспресс-обследования

В рамках работы "Палаток здоровья" тюменцы могут пройти обследование, поставить прививку или получить консультацию врача-онколога. Приемы ведутся с соблюдением санитарных мер.

Анна Дюрягина посетила "палатку здоровья" от поликлиники №17, там замерила у врача артериальное давление – оказалось в норме. Светлана Пестерякова - диабетик, решила проверить уровень холестерина и глюкозы. Тюменец Сергей Соколов отметил удобство площадок, которые позволяют пройти основные обследования без очередей и серых стен.

Отметим, помимо проверки давления, холестерина, сахара в крови, тюменцев осмотрят врачи также на предмет наличия онкологических заболеваний. Можно пройти вакцинации от гриппа и COVID-19. Для этого нужны будут полис ОМС, паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

"Палатки здоровья" будут октрыты до 19 сентября по адресам:

городская поликлиника №1, ул. Газовиков, 6;

городская поликлиника №3, ул. Ковалева, 9;

городская поликлиника №12, ул. Народная, 6;

городская поликлиника №17, ул. Широтная, 94;

городская поликлиника №17, ул. Монтажников, 41;

гимназия №21, ул. Орджоникидзе, 49;

"Тюмень-дзюдо", ул. Валерии Гнаровской, д. 1;

Гилевская роща;

общежитие №1 Тюменского государственного медицинского университета.