В Тюмени прошел первый день фестиваля "Здоровое Отечество"

В Тюмени состоялось открытие спортивного фестиваля "Здоровое Отечество". Более шестисот спортсменов из 13 регионов России и Казахстана в легкоатлетическом манеже соревнуются в пяти видах спорта — тяжелая атлетика, стритлифтинг, воздушно-силовая атлетика, функциональное многоборье и армрестлинг.

Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин:

Тюменская область по праву гордится своими достижениями. У нас есть олимпийские чемпионы, юниоры, паралимпийские и сурдлимпийские победители, чьи успехи вдохновляют. На фестивале представлено 5 видов спорта, и в них тоже есть наши фавориты. Например, Анастасия Анзорова — восьмикратная чемпионка страны, сегодня выступающая в качестве судьи, и почётный гость — заслуженный мастер спорта, чемпион мира по армрестлингу Владислав Чикишев. К нам приехали спортсмены из других регионов России и представители двух стран. Именно благодаря конкуренции спорт становится сильнее, а атлеты — более мотивированными. Спасибо всем за участие и вклад в развитие спортивного духа.

Директор депспорта и молодежной политики Тюмени Дмитрий Фабричников отметил, что фестиваль, который проходит накануне Дня Победы, "говорит о том, что Отечество должно быть здоровым и духом, и телом".

Завтра состязания продолжатся. Поддержать спортсменов могут все желающие с 10:00 до 18:00 часов. У каждой площадки гостям фестиваля расскажут про особенности вида спорта и подскажут, как и где в Тюмени ими можно заниматься.