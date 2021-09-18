В Тюмени проходит семейный фестиваль "Выбираем спорт"

Семейный фестиваль "Выбираем спорт" проходит с 17 по 19 сентября на 38 площадках Тюмени. Участники могут поучаствовать в веселых стартах, конкурсах, а также сдать нормы ГТО. Мероприятие организовано в рамках фестиваля "Тюменская осень".
Одна из площадок семейного фестиваля расположена у школы №25 на улице Первомайской. Здесь участников встречают три спортивных организатора и четыре волонтера. Они проводят для тюменцев веселые старты и семейный фестиваль.
Как сообщила главный специалист Тюменского городского многопрофильного центра по внедрению ГТО Юлия Кузнецова, на площадке все желающие могут попробовать себя в командных или семейных состязаниях, в сдаче нормативов комплекса ГТО. Можно приходить семьями или в компании друзей.
"Команда должна быть сформирована - от 3 человек, но можно попробовать силы, объединившись с незнакомыми участниками. Соревнования проводятся между двумя командами, которые проходят всевозможные конкурсы: выполняют упражнения со спортивными снарядами и отвечают на вопросы спортивной викторины", - рассказал спортивный организатор.
Вторая активность семейного фестиваля "Выбираем спорт" включает упражнения комплекса ГТО: отжимания или подтягивания, наклоны для проверки гибкости тела, упражнения по подъему туловища или проверке пресса, а также прыжки в длину. Организаторы записывают результаты каждого участника для подведения общего итога и планируют наградить победителей.
За победу в веселых стартах семьи получают сертификат на бесплатное посещение одного из спортивных центров Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".
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