В Тюмени проходит семейный фестиваль "Выбираем спорт"

Фото Сергея Куликова

Семейный фестиваль "Выбираем спорт" проходит с 17 по 19 сентября на 38 площадках Тюмени. Участники могут поучаствовать в веселых стартах, конкурсах, а также сдать нормы ГТО. Мероприятие организовано в рамках фестиваля "Тюменская осень".

Одна из площадок семейного фестиваля расположена у школы №25 на улице Первомайской. Здесь участников встречают три спортивных организатора и четыре волонтера. Они проводят для тюменцев веселые старты и семейный фестиваль.

Как сообщила главный специалист Тюменского городского многопрофильного центра по внедрению ГТО Юлия Кузнецова, на площадке все желающие могут попробовать себя в командных или семейных состязаниях, в сдаче нормативов комплекса ГТО. Можно приходить семьями или в компании друзей.

"Команда должна быть сформирована - от 3 человек, но можно попробовать силы, объединившись с незнакомыми участниками. Соревнования проводятся между двумя командами, которые проходят всевозможные конкурсы: выполняют упражнения со спортивными снарядами и отвечают на вопросы спортивной викторины", - рассказал спортивный организатор.

Вторая активность семейного фестиваля "Выбираем спорт" включает упражнения комплекса ГТО: отжимания или подтягивания, наклоны для проверки гибкости тела, упражнения по подъему туловища или проверке пресса, а также прыжки в длину. Организаторы записывают результаты каждого участника для подведения общего итога и планируют наградить победителей.

За победу в веселых стартах семьи получают сертификат на бесплатное посещение одного из спортивных центров Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня".