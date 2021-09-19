На суперигре викторины "Тюменская осень" назвали счастливых обладателей квартиры и автомобиля

Состоялся очередной прямой эфир суперигры викторины "Тюменская осень". Среди тюменев определили счастливых обладателей ценных подарков наушников, телевизора, квартиры и автомобиля.

Сергей правильно ответил на вопрос о сибирском осетре и получил наушники. Такой же подарок достался Константину. Из-за технической накладки он не сразу был признан победителем, но проблему быстро исправили.

Татьяна знала ответ на вопрос об Андреевском озере, благодаря чему получит квартиру. "Так просто что ли?", — удивилась сначала обрадованная женщина.

Телевизор достается Ольге, она планирует подарить его своей 86-летней маме. Белую "Ладу Гранту" получит недоверчивая Людмила: она сначала подумала, что ведущие прямого эфира – мошенники, которые просят ее сообщить данные банковской карты, а не карточки викторины. Холодильник достался Вячеславу. Обладателя новенького смартфона определить не успели, подарок перейдет в следующий эфир.

Напомним, на первом этапе участники отвечали на вопросы о родном крае и выигрывали сладкие подарки и мелкую бытовую технику. На втором этапе победители могут получить квартиру, автомобиль или крупную технику.

Принять участие в фестивале "Тюменская осень" и ответить на вопросы викторины можно будет 19 сентября. В воскресенье пройдет еще четыре суперигры в прямом эфире.