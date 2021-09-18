Волонтеры фестиваля "Тюменская осень" создают дружескую атмосферу на площадках

Фото: Мария Толстихина

Фестиваль "Тюменская осень" проходит на городских площадках с 8:00 до 20:00 в течение трех дней – до 19 сентября. Здесь организуют викторины, разнообразный досуг, дарят сладости. Все это время трудятся волонтеры, которые создают праздничную атмосферу, помогают сориентироваться на площадке и оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам.

"Все желающие могут прийти и попытать свое счастье в викторине, насладиться концертом или проверить свое здоровье. В основном тюменцы приходят на фестиваль с хорошим настроением, участвуют в мероприятиях с большим энтузиазмом. За все время отказались участвовать всего два человека", - рассказала волонтер площадки, расположенной возле городской поликлиники № 12.

Большинству участников дарят сладости: зефир, иван-чай, печенье, кукурузные чипсы и другие. Можно выбрать вкусняшку самому, даже обменяться с соседом. Есть возможность получить ценные подарки: чайники, утюги, пылесосы, кофемашины, парогенераторы и микроволновые печи, а также участвовать в борьбе за квартиру или автомобиль.

На фестивале предложат согреться горячим чаем, выпить кофе с кондитерскими изделиями, изучить ассортимент продукции местных производителей на продовольственной ярмарку. От полевой кухни тюменцев угостят кашей с мясом.

На некоторых площадках есть "Палатки здоровья", где врачи осуществляют бесплатный прием: любой желающий может измерить артериальное давление, узнать уровень холестерина и сахара в крови, измерить свой рост и вес, проверить родинки, поставить прививку от гриппа или коронавируса.

"Народу с самого утра очень много, в основном приходят с энтузиазмом и хорошим настроением. За субботу проверить свое здоровье решились более 40 тюменцев. В основном это люди в возрасте 30-40 лет и пожилые граждане, но молодежь тоже заходит", - рассказала фельдшер поликлиники № 12 Эльзира Шамшудирова.

В организации экспресс-обследований врачам помогают студенты тюменского медицинского колледжа. Например, тюменка Елизавета Михайлова, узнав о возможности участия в качестве волонтера фестиваля, не раздумывая согласилась. И за все время фестиваля не увидела ни одного грустного или злого человека.

Всего в Тюмени организованы 183 площадки фестиваля "Тюменская осень", и на каждой из них гостей ждут волонтеры. 19 сентября добровольцы продолжат работу на площадках. Жители, которые по тем или иным причинам не смогли посетить фестиваль, могут поучаствовать в викторине дистанционно. Для этого нужно позвонить в колл-центр по телефону 8-800-250-53-32.