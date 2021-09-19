Ярмарки "Тюменской осени" радуют тюменцев свежей продукцией

На ярмарках, которые проходят в рамках фестиваля "Золотая осень", тюменцы и гости города могут приобрести по приятным ценам свежую продукцию местных производителей, в том числе новинки, пишет "КП.Тюмень".

Ярмарки со свежей продукцией местных производителей работают в Тюмени с 17 сентября. На прилавках - конфеты, творог, колбаса, масло по ценам производителя.

"Цены намного выгоднее, чем в магазинах, об этом говорят и сами тюменцы, когда берут нашу продукцию. К примеру, вчера приходил мужчина, взял пять пачек сливочного масла. Потом вернулся и взял еще десть. Говорит, сравнил цены: в магазине точно такое же масло стоит 120 рублей, а здесь 85 рублей. Понял, что выгодно и надо взять побольше", - рассказала Светлана, работающая в ярморочной лавке неподалеку от школы №63.

Ярморочная продукция не только вкусная, но и свежая. После изготовления ее везут прямо с тюменских заводов, доставляя к 8 утра в торговые лавки. Тюменцы могут приобрести боровские и пышминские яйца, конфеты фабрики "Квартет", пряники местного хлебокомбината "Колос", макароны, першинская сметана, творог, ялуторовские и ишимские колбасы, мармелад, леденцы, йогурты и кукурузные шарики.

"Мы работаем с 8 утра до 6 вечера, но лучше приходить рано утром, так как продукцию очень быстро раскупают. Буквально к обеду прилавки полупустые, быстрее всего уходит масло, колбаса, сметана и творог. Конфеты еще могут подольше задержаться на радость сладкоежкам", - отметила Светлана.

Фестиваль "Тюменская осень" проходит с 17 по 19 сентября. Помимо ярмарок на площадках города действует гастрономический фестиваль. На нем можно продегустировать продукцию местных производителей или купить сувенир домой. Узнать, какая площадка "Тюменской осени" ближе к вам, можно на сайте "Тюмень – наш дом".