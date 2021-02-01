В Тюменской области вакцину от коронавируса ожидают около 10 тысяч человек

На 1 февраля в Тюменскую область в совокупности поступило 37 142 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Всего в регионе вакцинировано эту вакцину получили 12 644 человека, 1 372 из них прошли полный курс вакцинации. В листе ожидания состоит 9 985 человек.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику. Если портал Госуслуг выдает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена – вы можете воспользоваться двумя другими способами записи.

В департаменте здравоохранения региона отметили, что спрос на прививку большой. Если вакцина заканчивается, а записавшиеся остаются, то они автоматически переходят в начало листа ожидания. С гражданами из листа ожидания связываются при поступлении вакцины, сообщает Оперштаб.