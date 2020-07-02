Тюменские общественники уверены в легитимности голосования по внесению изменений в Конституцию РФ

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 6 тысяч независимых общественных наблюдателей с 25 июня по 1 июля следили за ходом голосования в Тюменской области, они отмечают высокую организацию и прозрачность данного процесса. Об этом заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

В соответсвии с законом о поправках в Конституцию РФ общественным палатам было предоставлено право назначить независимых наблюдателей с целью общественного контроля за честностью, легитимностью, публичностью голосования. В Тюменской области были назначены 6 206 наблюдателей. Их кандидатуры в Палату представляли общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, региональные отделения политических партий. Для наблюдателей были проведены обучающие семинары, всем выданы направления на конкретные участки для голосования.

Для координации работы общественников в Тюмени был создан Штаб по наблюдению за проведением общероссийского голосования, который координировал деятельность наблюдателей, члены штаба лично выезжали на участки для голосования.

В основной день голосования, 1 июля, наблюдение на участках вели 3 948 общественника. В этот же день штаб подвел итоги работы. "Члены штаба, наблюдатели единодушно высказали мнение о том, что организация голосования проходила на очень высоком уровне. Соблюдались все требования, которые установлены в порядке голосования Центральной избирательной комиссией, положением, утвержденным Общественной палатой РФ и предписаниям Роспотребнадзора", - сообщил Геннадий Чеботарев.

Общественные наблюдатели также отметила, что голосовавшие на участках и дома очень позитивно отнеслись к изменениям в Конституции РФ. Об этом свидетельствуют и результаты: 85,57 % участников голосования в регионе высказались за поправки. "Считаю, что такой итог в целом отражает настроение жителей региона", -подчеркнул председатель Общественной палаты.

Татьяна Тихонова