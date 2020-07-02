В Тюменской области поправки в Конституцию поддержали более 85% участников голосования

Фото Валерия Бычкова

В общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ в Тюменской области приняли участие 1 130 302 человека, явка составила 77,37%. За поправки проголосовали 85,57%, против - 14,04%. Об итогах голосования 2 июля рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

В единый день голосования, 1 июля, в регионе в штатном режиме работали все 1 097 участков, за легитимностью и прозрачностью процесса следили 3 948 общественных наблюдателей, освещали мероприятие 152 представителя СМИ. Голосование прошло в штатном режиме, жалоб, заявлений и обращений по поводу каких-либо нарушений в избирком в этот день не поступило.

"Благодарю всех тюменцев, которые пришли на участки для голосования и выразили свою волю, независимо от того, за какую позицию они голосовали. Голосование на территории Тюменской области состоялось, причем с достойными результатами", - обратился к землякам председатель Избиркома.

Особые слова признательности за помощь в проведении голосования Халин адресовал волонтерам Конституции, независимым наблюдателям и руководству Общественной палаты Тюменской области, а также сотрудникам полиции, обеспечившим порядок на участках.