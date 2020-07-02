В региональный штаб не поступало жалоб на проведение голосования

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 500 звонков поступило в региональный штаб Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Они носили, в основном, консультативный характер, при этом нарушений прав голосующих не было зафиксировано.

Как сообщила руководитель горячей линии штаба Общественной палаты по наблюдению за проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Людмила Рагозина, 1 июля в 20:00 по местному времени закрылись участки для голосования в регионе. После этого все наблюдатели приступили к заполнению так называемых золотых стандартов общественных наблюдателей.

"Аппарат Общественной палаты Тюменской области 2 июля в течение дня примет заполненные стандарты, направленные на электронную почту. E-mail указан на сайте региональной Общественной палаты. После все документы проанализируют, подведут итоги и представят результаты в Общественную палату РФ", - рассказала Людмила Рагозина.

В Тюменской области на участках для голосования в период с 25 июня по 1 июля работали более 6 тыс. 200 общественных наблюдателей. Еще 40 человек вошли в состав штаба Общественной палаты на базе Дворца творчества и спорта "Пионер". Это профессиональные юристы, студенты Тюменского государственного университета, волонтеры. В рамках работы горячей линии они принимали звонки от жителей региона и проводили консультации, отвечали на вопросы граждан. В день штаб отрабатывал порядка 50 звонков.

По словам Людмилы Рагозиной, институт общественного контроля на любых выборах - один из инструментов законного и прозрачного проведения голосования. Это нашло подтверждение по итогам состоявшегося в Тюменской области голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Особая признательность всем наблюдателям, которые изъявили желание проявить гражданскую активность и присутствовать на участках для голосования. Благодарим работников горячей линии штаба, которые принимали звонки граждан. Все отработали слаженно и профессионально", - отметила она.

Наиболее отличившимся студентам – общественным наблюдателям по итогам работы вручили памятные дипломы. Сами будущие юристы считают, что участие в работе штаба дает бесценный опыт, помогает развивать коммуникации и ощутить причастность к важному событию для всей страны.