Ишимцам рассказали о прогнозах по паводку-2018

Два года подряд, в 2016-м и 2017-м, Ишим переживал серьезные наводнения. Каковы прогнозы на этот год? Об этом журналистам рассказал начальник 18 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Дмитрий Яковлев.

Напомним, в 2016 году частный сектор Ишима серьезно пострадал из-за разлива малых рек Карасуль и Мергеньки. Чтобы ситуация не повторилась, власти предприняли ряд мер, в том числе построили водоотводный канал из озера Сухонького в реку Ишим. Тем самым удалось отвести практически 90 % воды из Мергеньки.

В 2017 году разлилась главная река Приишимья. Как отметил Яковлев, Ишим протекает по территории практически всех районов обслуживания 18 отряда федеральной противопожарной службы. В Казанском районе всегда есть риск подтопления полотна низководных дорог, в Ишимском районе - двух низководных мостов, традиционно в паводок от большой земли отрезает деревню Лайково. В городе и раньше наблюдался высокий уровень подъема реки, но не критический, как случилось прошлой весной. "Главная водная артерия доставила массу неприятностей, пострадали домовладения, садоводческие общества. Но с главной задачей спасатели справились – не было допущено гибели и травмирования людей в ходе паводков 2016 и 2017 годов", - подчеркнул Яковлев.

Чтобы предупредить в будущем подобные стихийные бедствия, в Ишиме в июле-ноябре было возведено и реконструировано в общей сложности восемь километров дорог-дамб, восстановлены и наращены три гидротехнических сооружения. Ход мероприятий патронировало правительство РФ, комиссия МЧС России ежемесячно осуществляла контроль.

На вопрос, есть ли долгосрочные прогнозы по разливу рек, Дмитрий Яковлев отметил, что Обь-Иртышское бассейновое управление явных угроз пока не прогнозирует, но и стопроцентной гарантии, что большого половодья не будет, дать не может. "Руководители муниципальных организаций и иных подведомственных организаций не уповают на прогнозы, в полном объеме реализуя все профилактические мероприятия, чтобы к приходу большой воды быть во всеоружии. С началом ледостава мы будем в обязательном порядке отслеживать подъем воды в реках Мергень, Карасуль и Ишим", - цитирует слова Яковлева газета "Ишимская правда".

Мероприятия по подготовке к паводку 2018 года в Ишиме и Ишимском районе сегодня идут полным ходом. В них задействованы службы МЧС, муниципальные управления и отделы ГО и ЧС, коммунальные предприятия, организации социальной защиты. Планы по смягчению рисков подтопления включают работы по расчистке водоотводных каналов и канав, накоплению материально-технических ресурсов, тренировки служб, эвакуационных комиссий, проведение подворовых обходов на затапливаемых территориях, подготовку пунктов временного размещения и питания граждан и т.д.