В центре "Семья" уточнили, в каких вещах нуждаются погорельцы дома на Олимпийской

В Тюмени продолжается сбор благотворительной помощи для пострадавших от сильного пожара в многоэтажном доме на улице Олимпийской, 4. Одним из главных пунктов приема необходимых вещей стал региональный социально-реабилитационный центр "Семья". Специалисты центра рассказывают, что тюменцы ежедневно несут туда много одежды, обуви, мягкого инвентаря, продуктов питания и медикаментов. Принесенные вещи помогают разбирать добровольцы. Вчера погорельцев доставили из гостиницы "Колос", куда их временно поселили, в пункт сбора помощи, где люди выбрали для себя и своих семей предметы первой необходимости и подобрали одежду и обувь.

По словам специалистов учреждения, сейчас наиболее востребованными являются мелкие бытовые приборы (чайники, микроволновки, мультиварки, утюги), посуда для приготовления горячей пищи (сковородки, кастрюли), бутилированная питьевая вода. Эти вещи необходимо передавать адресно в гостиницу "Колос" (ул. Мельникайте, 83).

Тюменцам напоминают, что мягкий инвентарь, одежду, обувь, медикаменты, канцелярию, игрушки для детей принимаются круглосуточно в "Лавку добра" центра "Семья" по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Ермака, 1а, ул. Амурская, 150.

"Масштабы оказанной благотворительной помощи превзошли все ожидания. Вся одежда, постельное белье, посуда, игрушки, канцелярия, которые не разберут пострадавшие от пожара, останутся в "Лавке добра" и будут переданы нуждающимся — многодетным, малоимущим семьям, пожилым и одиноким людям", — рассказывают в региональном центре "Семья".

Добавим, что потерявшим в пожаре жилье и имущество тюменцам можно помочь деньгами. Для этого центр "Семья" открыл официальный благотворительный счет.

Реквизиты счета:

Наименование получателя: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

ОКТМО 71701000

Расчетный счет 40603810467104000028

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651

Корр.счет 30101810800000000651

КБК 01650320000000000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в пожарах 2018 г. в г. Тюмени.

Напомним, что пожар в девятиэтажном доме на улице Олимпийской случился 8 января. В огне погиб один человек, были повреждены 43 квартиры. В качестве причины пожара называется намеренный поджог.