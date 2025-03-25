Тюменская область отправила самый большой конвой в зону СВО

Тюменская область отправила в зону специальной военной операции 27 по счету гумконвой, на данный момент он самый масштабный по отправке - на 12 длинномерах и 7 автотралах 35 автомобилей, загруженных гумпомощью, два мотоцикла и квадроцикл. Как сообщил спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, до конца марта груз будет доставлен в Мариуполь, Курскую область и Краснодон.

Председатель организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов рассказал, что участие в этом сборе приняло большое количество людей и организаций Тюменской области. Руководитель регштаба взаимопомощи "Мы вместе" Юлия Курзенева отметила участие многих общественных организаций, школ и предпринимателей в изготовлении для отправки окопных свечей, сетей, сборе медпрепаратов и прочего.

Конвой межмуниципальный - в сборе груза для земляков приняли участие все районы. Так, армизонцы отправили более 700 блиндажных свечей, маскировочные сети, печи-буржуйки, "браслеты выживания", сухой душ, медикаменты, шерстяные носки, элементы экипировки и белье для госпиталя, хозяйственно-бытовые товары, продукты питания. Жители тобольских поселений, помимо свечей и масксетей, отправили футболки и носки, сто посылок по заявкам конкретных воинский подразделений, госпиталей, Луганского детского дома-интерната, игрушки для детей из Донецкого направления, а еще нашлемники, сухие супы, постельное, подушки, армейские души, домашние сухарики, воду, автомасла и запчасти, костюмы "Леший", 100 индивидуальных наборов для перекуса, 10 кг клюквенного джема, охотничьи спички, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и от детсада "Василёк" обереги в виде ангелочков.

Большую партию груза собрала Тюмень для двух мотострелковых полков, инженерно-саперного батальона, рембата по их заявкам, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Помимо автомобилей, военным отправили два мотоцикла, квадроцикл повышенной проходимости, квадрокоптеры, дизельные и бензиновые генераторы, электро- и бензоинструмент, 40 комплектов маскировочные сети, стройматериалы, окопные свечи.

Транспортные услуги по отправке конвоя оплачиваются через городской счёт "Победа".