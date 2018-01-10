Глава МЧС распорядился провести диагностику стен тюменской многоэтажки, серьезно пострадавшей от пожара

В Тюмень направят мобильный диагностический комплекс "Струна" для обследования жилого девятиэтажного дома на улице Олимпийской, полыхавшего 8 января. Распоряжение об этом отдал глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании сегодня, 10 января.

"Направляйте комплекс "Струна" и проведите комплексную оценку несущих конструкций дома", — распорядился Пучков.

Как сообщает РИА Новости, министр поручил сделать эту работу максимально открытой с привлечением общественности. Он также обратил внимание руководства главка МЧС по Тюменской области на оказание адресной помощи всем пострадавшим от пожара.

Диагностический комплекс "Струна" МЧС России позволяет оценить состояние дома по определению устойчивости и возможности его дальнейшей эксплуатации. По результатам обследования можно будет принимать решение о возможности проживания в доме. Уникальный диагностический комплекс "Струна" применяется для анализа повреждений зданий и сооружений. Состоит из не имеющих аналогов датчиков, в которых находятся три тонких плоских керамических стержня - пьезоэлементы.

Напомним, днем ранее представители администрации города сообщили, что планируют восстановить дом за счет муниципальной казны.