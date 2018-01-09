В Тюмени вспыхнула жилая многоэтажка

Вечером 8 января в одном из многоквартирных домов в Тюмени произошел крупный пожар. Из объятого пламенем здания сотрудники МЧС спасли 24 человека и эвакуировали 160.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, информация о возгорании в квартире девятиэтажки в Ткацком проезде на пульт пожарной охраны поступила в 17:41.

К моменту прибытия первых подразделений воспламенился утеплитель на торце здания с первого по седьмой этажи. Огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров. Не теряя ни минуты, тюменские огнеборцы приступили к спасению жильцов и тушению пожара.

На тушении пожара было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сейчас пожар ликвидирован. Все пострадавшие жильцы будут размещены в гостинице "Колос". Списки уточняются.

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Фото - https://vk.com/incident_tmn и http://72.mchs.gov.ru/