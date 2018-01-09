В Тюмени вспыхнула жилая многоэтажка

21:51 08 января 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Вечером 8 января в одном из многоквартирных домов в Тюмени произошел крупный пожар. Из объятого пламенем здания сотрудники МЧС спасли 24 человека и эвакуировали 160.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, информация о возгорании в квартире девятиэтажки в Ткацком проезде на пульт пожарной охраны поступила в 17:41.

К моменту прибытия первых подразделений воспламенился утеплитель на торце здания с первого по седьмой этажи. Огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара составила около 1 500 квадратных метров. Не теряя ни минуты, тюменские огнеборцы приступили к спасению жильцов и тушению пожара.

На тушении пожара было задействовано 24 единицы спецтехники и 110 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сейчас пожар ликвидирован. Все пострадавшие жильцы будут размещены в гостинице "Колос". Списки уточняются.

﻿
1/5

Фото - https://vk.com/incident_tmn и http://72.mchs.gov.ru/

Теги: МЧС , пожарные , пожары , спасатели , эвакуация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2018