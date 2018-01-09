Тюменская многоэтажка могла вспыхнуть из-за поджога. Следователи проверят все версии

Обстоятельствами пожара в девятиэтажном доме в Ткацком проезде заинтересовались силовики.

Так, на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области сообщается, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как предполагают следователи, вечером 8 января неизвестный поджег одну из квартир. В результате пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Помимо этого, при тушении огня пожарные обнаружили тело мужчины, его личность предстоит установить.

Следователи регионального СКР работают на месте пожара и выясняют причины произошедшего. Там же находится руководство следственного управления. Ход расследования и выяснение причин произошедшего находятся на особом контроле руководителя управления.

Кроме того, прокуратура Ленинского округа начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома. На место происшествия прибыли и.о. прокурора Тюменской области Роман Тютюник, прокурор Тюмени Эдуард Гиматов и прокурор Ленинского округа Алексей Андриянов. Они координируют работу правоохранительных органов.