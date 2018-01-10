Обгоревшую в пожаре тюменскую многоэтажку восстановят

Горевший накануне девятиэтажный жилой дом по улице Олимпийской в Тюмени отремонтируют за счет средств городского бюджета. Для этих целей из местной казны будет выделена субсидия, сообщает ИА "Тюменская линия".

Как пояснил журналистам в ходе брифинга заместитель главы администрации Павел Перевалов, для того, чтобы можно было выделить субсидии на ремонт дома, городская комиссия по ЧС решила признать дом зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Пожар серьезно повредил здание: восстанавливать придется не только кровлю, фасад, места общего пользования, но и коммуникации, стены в квартирах, сообщил Перевалов.

Из 83 квартир в доме огнем повреждены 43, вентилируемый фасад с 1 по 9 этажи, кровля крыши. Специалистам еще предстоит оценить общую сумму нанесенного ущерба.

Как отметили специалисты, ремонт и утепление фасада дома были выполнены в 2009 году. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Андрея Михновича, вся продукция для утепления проходит сертификацию в области пожарной безопасности. "Для каждого объекта в зависимости от функционального назначения разрешено применять утеплители, в том числе и определенной группы горючести. Что здесь было, покажет следствие", - отметил он.

В настоящее время специалисты поднимают все документы, касающиеся ремонта здания. Они станут предметом тщательного исследования.