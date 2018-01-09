В Тюмени задержали вероятного поджигателя квартиры, из-за которого загорелся весь дом

Фото - Елена Гвоздева, https://vk.com/incident_tmn

Большой пожар произошел в Тюмени накануне вечером, 8 января. Начался он с квартиры на одном из верхних этажей девятиэтажного жилого дома, расположенного на пересечении Ткацкого проезда и улицы Олимпийской. К приезду пожарных воспламенилась внешняя обшивка дома - огнем были охвачены практически все этажи, загорелась кровля.

На тушении пожара работали более ста сотрудников МЧС. Им пришлось эвакуировать из дома 160 человек. Еще 24 жильца были спасены, из них трое детей. Одна женщина отравилась продуктами горения, ее госпитализировали. В здании огнеборцами был обнаружен один труп.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации жилого дома, а в региональном управлении СКР предположили, что возгорание произошло не случайно, и завели уголовное дело по статье о намеренном поджоге.

Как сообщили в региональном СКР, мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления, задержан при сотрудничестве следственного управления и УМВД России по Тюменской области в ходе следственно-оперативных мероприятий.

Отметим, пламя сильно повредило здание. В гостинице "Колос", где был оперативно развернут пункт временного размещения, находятся 15 человек. На месте пожара дежурят полицейские и защищают имущество эвакуированных жильцов от возможного мародерства.