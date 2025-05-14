Жителя Ялуторовска оштрафовали на 10 тыс рублей за устроенный пожар

Житель Ялуторовска, не позаботившись о пожарной безопасности, производил на своем участке сварочные работы, в результате загорелась трава на площади сорок квадратных метров – прибывшие пожарные ликвидировали огонь. В отношении гражданина составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В целом на нарушителей особого противопожарного режима за прошедшие сутки составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Всего в рамках пожароопасного сезона составлено 153 протокола об административных правонарушениях, из них 146 - на граждан, сообщили в пресс-слжубе ГУ МЧС по Тюменской области.