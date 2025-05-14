Жителя Ялуторовска оштрафовали на 10 тыс рублей за устроенный пожар

13:10 14 мая 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Житель  Ялуторовска, не позаботившись о пожарной безопасности,  производил на своем участке сварочные работы, в результате загорелась трава на площади сорок квадратных метров – прибывшие пожарные ликвидировали огонь. В отношении гражданина составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В целом на нарушителей особого противопожарного режима за прошедшие сутки составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Всего в рамках пожароопасного сезона составлено 153 протокола об административных правонарушениях, из них 146 - на граждан, сообщили в пресс-слжубе ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: МЧС , пожары , штрафы , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2025