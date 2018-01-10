Жильцам сгоревшей многоэтажки выделят матпомощь из городского и областного бюджета

Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пожаром вечером 8 января в многоэтажном доме №4 по улице Олимпийской, в оперативном порядке будет оказана материальная помощь из бюджета Тюменской области, сообщает департамент соцразвития.

Размер помощи будет определен с учетом понесенного ущерба. Подать заявление об оказании помощи можно через региональный портал госуслуг, МФЦ, центр обеспечения мер социальной поддержки (улица Пермякова, 24/2). Телефоны для справок: единый социальный телефон 6-8888-6, телефон центра обеспечения мер социальной поддержки 48-59-27.

Помимо этого, погорельцы получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды из городского бюджета. Как накануне сообщило информагентство "Тюменская линия", для получения материальной выплаты горожанам необходимо обратиться в управление соцзащиты города.

Пожар в многоквартирном доме произошел поздно вечером 8 января. Помимо фасада и кровли крыши, огнем повреждены 43 квартиры. По словам заместителя главы администрации Тюмени Павла Перевалова, конструктивные элементы дома будут восстановлены за счет средств городского бюджета.

Неравнодушные тюменцы также могут поддержать пострадавших от пожара. Для этих целей Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" открыл официальный благотворительный счет.

Реквизиты счета:

Наименование получателя: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

ОКТМО 71701000

Расчетный счет 40603810467104000028

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651

Корр.счет 30101810800000000651

КБК 01650320000000000180

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи гражданам, пострадавшим в пожарах 2018 г. в г. Тюмени.

В центр "Семья" для пострадавших принимают вещи в хорошем и отличном состоянии (одежду, предметы первой необходимости), а также продукты питания. Куратор проекта "Лавка добра": Евгений Сергеевич, 8 963 452 45 11.

Помощь принимается по следующим адресам: улица Геологоразведчиков, 14а; улица Ермака, 1а; улица Амурская, 150.