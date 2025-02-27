В Тюмени наградили участников благотворительной акции "Елка желаний"

В Тюменской областной думе подвели итоги ежегодной акции "Елка желаний", благодаря которой внимание получают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году подарки от Деда Мороза получили 1 611 ребят с ограниченными возможностями здоровья со всех муниципалитетов Тюменской области.

Акция проходит в России с 2018 году, и за это время объединила общественные организации, предпринимателей, депутатов и просто неравнодушных жителей, готовых окружить заботой тех, кто в ней нуждается: детей с ОВЗ, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей бойцов СВО. С самого начала акции к ней также подключились медицинские учреждения. "Елки желаний" были установлены в 25 медучреждениях, любой желающий мог вытянуть открытку с пожеланием ребенка.

На церемонии подведения итогов акции с приветственным словом выступила руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова. Она подчеркнула, что "Елка желаний" объединяет не только Тюмень, но и всю страну.

"Более 300 тысяч детей нашей страны осуществили свои заветные желания, - рассказала Ольга Швецова. - В этом году последний автомобиль с подарками отправился в Курскую область, чтобы порадовать ребятишек, которые вместе с родителями до сих пор находятся в пунктах временного размещения. Это настоящий пример того, как вся страна объединяется ради счастья детей".

Швецова выразила признательность всем, кто присоединился к акции, и вручила благодарность председателя Тюменской областной думы самым активным ее участникам. Среди награжденных – городские поликлиники, областные больницы, родильные дома, реабилитационные центры и другие медорганизации.

"Елка желаний" – не просто благотворительный проект, а возможность сделать мир добрее. Ежегодно к акции присоединяются и тюменские единороссы, они исполняют мечты детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО, ребят с особенностями здоровья и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.



