Тюменцы могут помочь ветеранам через благотворительный счет "Победа"

Тюменцы могут поддержать нуждающихся ветеранов, сделав перечисления в официальный благотворительный фонд "Победа".

"В 2024 году финансовую помощь получили 109 ветеранов. С начала 2025-го – 36, - сообщила на заседании в гордуме Ирина Алексеева, директор департамента культуры. - Работа по привлечению средств продолжается, в организации направлено 310 писем, по данным на 14 марта поступление превысило 1,7 млн рублей".

Добровольные пожертвования вносят предприятия, организации, рядовые жители. Деньги идут на покупку бытовой техники, мебели, средств реабилитации, на первоочередные нужды.

В Тюмени проживает 1 тыс. 16 человек, относящихся к льготным категориям, связанным с Великой Отечественной войной. В том числе 22 инвалида и участника, 236 вдов погибших и умерших инвалидов и участников, 688 тружеников тыла, 37 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 33 бывших жителя блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, - сообщает Вслух.ру.

Официальный сайт счета "Победа" https://sv.agt72.ru/pobeda/, где опубликованы отчеты о потраченных средствах. Контактный телефон: (3452) 51-02-29.

Реквизиты счета "Победа"

Получатель: Тюменская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ИНН: 7202065701

КПП: 720301001

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО "Сбербанк"

БИК: 047102651

К/С: 30101810800000000651

Р/С: 40703810267100036222

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на благотворительный счет "Победа".