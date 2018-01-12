Тюменским погорельцам компенсируют аренду жилья и услуги риелторов

16:15 11 января 2018
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ria56.ru

Погорельцам с улицы Олимпийской в Тюмени предложили снять на время ремонта выгоревших квартир и дома жилье. С вынужденными постояльцами гостиницы "Космос" накануне вечером встретился заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Замглавы сообщил людям, что они могут оформлять документы на аренду жилья: "Вам важно на время ремонта квартир и дома обрести постоянное место проживания. Правительством Тюменской области будет компенсироваться стоимость найма квартир: до 15 тысяч рублей  - однокомнатная, до 18 тысяч рублей - двухкомнатная, а также услуги риелторов – до 12 тысяч", - озвучил цифры Перевалов.

Теги: аренда , материальная компенсация , пожары , помощь
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