Обвиняемого в поджоге на Олимпийской мужчину заключили под стражу

В Тюмени продолжается расследование уголовного дела в связи с крупным пожаром в многоэтажном жилом доме на улице Олимпийской, который произошел 8 января. Ранее следователи предположили, что возгорание, начавшееся с квартиры на одном из верхних этажей и в короткий срок охватившее почти все этажи и кровлю, возникло в результате намеренного поджога.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека). По подозрению в преступлении задержали жителя Тюмени 1981 года рождения, которому после следственных действий было предъявлено обвинение. Накануне мужчина был заключен под стражу, сообщает региональное СУ СКР. Сейчас устанавливаются все обстоятельств пожара, будет проведена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, что жертвой пожара стал находившийся в здании мужчина, из 83 квартир в доме огнем были повреждены 43, фасад с 1 по 9 этажи и кровля крыши. Стало известно, что жильцы сгоревшей многоэтажки получат матпомощь из городского и областного бюджета. Также тюменцы могут помочь погорельцам собственными силами: перечислить деньги на официальный благотворительный счет, заведенный для этих целей региональным социально-реабилитационным центром "Семья", или передать в учреждение вещи первой необходимости, одежду и продукты.

Сгоревший дом намерены отремонтировать за счет городского бюджета, но прежде будут обследованы несущие конструкции здания. Пока нуждающихся в жилье тюменцев разместили в гостинице "Колос".

Фото: Елена Гвоздева, группа "ЧС Тюмень" / vk.com