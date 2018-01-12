Жители Тюмени, волонтеры и власти совместно помогают погорельцам с улицы Олимпийской

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38 человек, в том числе 7 детей из пострадавшего от пожара дома № 4 по улице Олимпийской, пока разместились в гостинице "Колос". Условия их проживания накануне оценили заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов и волонтеры – создатели группы "Помощь пострадавшим на ул Олимпийская 4, Тюмень" в соцсети "ВКонтакте".

Павел Перевалов и начальник управления соцзащиты населения города Тюмени и Тюменского района Елена Харламова передали волонтерам сладости для детей и продуктовые наборы для проживающих, прошлись по номерам погорельцев, рассказали, как получить материальную помощь. Вместе с волонтерами осмотрели кухню, где можно готовить еду, душевые. Условия вполне пригодны для проживания, особых бытовых проблем люди не испытывают.

На вопросы, есть ли жалобы, пострадавшие от пожара люди отвечали отрицательно, наоборот, благодарили всех, кто оказывал им помощь.

Павел Перевалов объяснял горожанам, что можно начинать оформлять документы на аренду жилья - на время ремонта квартир и дома им нужно обрести постоянное место проживания. Правительство Тюменской области компенсирует стоимость найма: до 15 тысяч рублей однокомнатная, до 18 - двухкомнатная, а также услуги риелторов – до 12 тысяч.

Помимо этого, Перевалов поблагодарил жителей города и волонтеров, оказывающих помощь погорельцам. "Вместе с тюменцами мы решаем вопросы пострадавших от пожара людей. Правительство Тюменской области, администрация города взяли на себя решение фундаментальных проблем: материальная помощь, расселение в гостинице, средства для найма жилья, субсидии на ремонт. Волонтеры и жители Тюмени помогают погорельцам в первоочередных вопросах: одежда, продукты питания, средства гигиены, лекарства - все то, что нужно людям в первые дни после пожара и до момента, пока будут получены средства на первоочередные нужды. Мы и дальше будем поддерживать ребят, которые взяли на себя неформальную координацию деятельности всех оказывающих помощь тюменцев", – подчеркнул чиновник.

Волонтер Юрий Каховский рассказал, что на данный момент нет проблем с одеждой: горожане активно отреагировали на призыв и привезли ее очень много. Условия проживания людей в гостинице также кажутся волонтерам приемлемыми на первое время. Все возникающие вопросы оперативно решаются персоналом гостиницы. Под те вещи, которые передают тюменцы, отведено отдельное помещение.

По информации портала "Тюмень - наш дом"