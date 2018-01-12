После пожара на Олимпийской в Тюменской области дома с фасадными системами проверят на безопасность

Прокурор Тюменской области поручил территориальным прокурорам провести мониторинг зданий, которые оборудованы фасадными системами. Совместно со специалистами МЧС и других органов контроля до 31 января 2018 года в регионе обследуют жилые дома, учреждения образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли и другие места с массовым пребыванием людей. Будет проверено исполнение законодательства о противопожарной безопасности при их строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации.

Напомним, что 8 января в Тюмени выгорел многоэтажный жилой дом на улице Олимпийской, 4. Огонь с верхних этажей в короткий срок распространился по остальным этажам, в результате в пожаре погиб один человек, были повреждены 43 квартиры, фасад с первого по девятый этажи и кровля крыши.

Как сообщает областная прокуратура, по предварительным данным, причиной быстрого распространения огня было несоответствие использованных при реконструкции здания и монтаже фасадной системы строительных материалов требованиям пожарной безопасности. Вопреки требованиям п. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" был использован утеплитель фасада, распространяющий горение.

Напомним, что на днях был заключен под стражу мужчина, обвиняемый в умышленном поджоге дома.