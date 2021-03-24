Прокурор Тюменской области организовал проверки по фактам ДТП с детьми

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверки по фактам ДТП с участием детей. Несколько ДТП произошли на улицах Тюмени вчера, 23 марта.

Вечером на пересечении улицы Дружбы и улицы Алебашевской столкнулись автомобили Skoda, Hyundai и Mercedes. В автомобиле Hyundai находились мальчики 9, 10 и 13 лет, которые на такси возвращались из торгового центра домой.

В этот же день у дома № 11 на улице Орджоникидзе сбили 6-летнего мальчика, у дома № 177 на улице Щербакова — 12-летнюю девочку. Дети перебегали дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшим детям оказана медицинская помощь без госпитализации. Всего 23 марта в ДТП пострадали 9 детей, из них 5 были пассажирами, 4 — пешеходами.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени и Ишимскому межрайонному прокурору провести проверки исполнения законодательства о профилактике дорожно-транспортных происшествий, безопасности дорожного движения и безнадзорности несовершеннолетних.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.