Прокуратура помогла четверым сиротам получить жилье в Юргинском районе

11:30 02 февраля 2023
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Прокуратура Юргинского района провела проверки по обращениям 4 местных детей-сирот о нарушении их жилищных прав и помог решить квартирный вопрос.

Установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было.

Прокурор Юргинского района направил в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены.В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в райцентре, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Теги: жилье , льготы , прокурорская проверка , сироты
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