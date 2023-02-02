Прокуратура помогла четверым сиротам получить жилье в Юргинском районе

Прокуратура Юргинского района провела проверки по обращениям 4 местных детей-сирот о нарушении их жилищных прав и помог решить квартирный вопрос.

Установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было.

Прокурор Юргинского района направил в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены.В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в райцентре, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.