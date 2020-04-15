Прокуратура проводит проверку тюменской гостиницы, сотрудница которой заразилась коронавирусом

В связи с подтверждением анализа на коронавирус у одной из сотрудниц гостиницы "Искра", которая какое-то время находилась на рабочем месте, прокуратура Тюменской области организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции и минимизации её последствий. По ее результатам будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в пресс-службе ведомства.