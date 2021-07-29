Тюменцу, который залез в чужую квартиру через балкон и избил девушек, придется ответить за побои

Тюменская полиция завершила проверку по сообщениям о том, что мужчина ночью 23 июля через балкон проник в чужую квартиру и избил находящихся там пять девушек. По установленным фактам возбуждено два административных дела: на мужчину - о побоях, на одну из девушек - за нарушение тишины и покоя граждан.

Видео о противоправных действиях мужчины в отношении девушек было размещено в соцсетях, телеграм-каналах и СМИ и вызвало общественный резонанс.

В прокуратуре Тюменской области сообщили, что отдел полиции №1 УМВД России по Тюмени по данным фактам провел процессуальную проверку. 28 июля в отношении мужчины возбуждено административное дело о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ), проводится расследование. Материалы о незаконном проникновении в квартиру переданы в Следком для дачи уголовно-правовой оценки по ст. 139 УК РФ. В отношении одной из девушек полиция составила протокол по ч.2 ст. 1.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан.

В ходе прокурорской проверки информация о том, что полиция проигнорировала вызов и не приехала на место происшествие, подтвердилась. Прокурором Ленинского округа г. Тюмени начальнику УМВД России по г. Тюмени внесено представление о наказании виновных лиц и принятии мер по недопущению подобного впредь.