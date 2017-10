НольПлюс - событие мирового детского и семейного кино и кинопедагогики

IV Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" прошел в трех городах Тюменской области с 30 сентября по 7 октября 2017 года.

В программу фестиваля вошли 63 конкурсных и 70 внеконкурсных картин, 52 из которых – премьерные и показаны в России впервые. Зрителями фестиваля стали около 10 000 детей, подростков и взрослых. Фестиваль делает фокус на популяризации кино со всего мира, которое транслирует такие традиционные ценности: семья, дружба, добро, красота, мечта, творчество, природа. Девиз фестиваля в этом году – "Кино, которому доверяют…". В августе 2017 года фестиваль "Ноль плюс" был представлен президенту РФ Владимиру Путину, а накануне открытия приветственное слово в адрес фестиваля направил Первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Жюри и лауреаты

В жюри IV кинофестиваля вошли актер Дмитрий Барков ("Приключение Петрова и Васечкина"), режиссер, педагог, продюсер; режиссер, продюсер детского кино из Хорватии Сильвие Петранович ("Хлапич. Приключения маленького башмачника"); киновед, член оргкомитета Международного кинофестиваля для детей и молодежи "Sсhlingel" (Германия) Фолькер Петзольд; член художественного совета анимационной студии "Пилот", один из авторов анимационного проекта "Гора самоцветов" Валентин Телегин; основатель музыкального театра детей "Радуга", композитор, теле- и радиоведущая, совместно с Сергеем Васильевым автор музыки к мультсериалас "Летающие звери" и "Смешарики" Марина Ланда; телевизионный продюсер, академик Международной академии телевидения и радио Александр Замыслов (реалити-шоу "Последний герой", программа "Профессия – репортер"); режиссер театра и кино, актриса Анна Артамонова ("Первоклашки", актриса и режиссёр Московского театра "Et Cetera" под руководством А.А. Калягина), актер, режиссер и педагог, ведущий детских программ на телеканеле "Карусель" Садананд Арья (Ричард Бондарев) ("Волшебный чуланчик", "Театр Бериляки"); режиссер, сценарист анимационных фильмов, лауреат международных кинофестивалей Полина Минченок (мультфильм "Морошка"); режиссер, продюсер "Центр-Студии национального фильма "XXI век"" Алексей Малечкин; оператор-документалист ("Дыхание тундры"), мультипликатор ("Кукушка") Михаил Горобчук. На фестивале также работало детское жюри, в состав которого вошли юные участники киношколы "Ноль Плюс".

Гран-при фестиваля получил короткометражный анимационный фильм "Два трамвая" режиссера киностудии "Союзмультфильм" Светланы Андриановой. Приз за лучший полнометражный игровой фильм достался ленте "Его дочь" якутского режиссера Татьяны Эверстовой. Лучшим короткометражным игровым фильмом признана картина "Шоколад" ("Chocolate") иранского режиссера Меди Хейдари. Награды за лучший короткометражный анимационный фильм удостоилась картина "Ямка" ("A Hole") режиссера Марибэль Суарез из Мексики. Главный приз международного конкурса документальных фильмов "Природа и Человек" был присужден документальному фильму "Возвращение к себе" ("Becoming who I was") южнокорейских документалистов Чанг-Йонг Мун и Чин Чон. Лучшим научно-популярным фильмом стал "Уроки из космоса. Физика невесомости" режиссера студии "Роскосмос" Михаила Куцкого. Лучшим фильмом по мнению детского жюри стала картина "Из темноты" ("Out of the black") сирийского кинематографиста Ахмада Талеба.

Специальными призами отмечены трилогия Александра Карпиловского "Частное Пионерское", короткометражный игровой фильм "Новенький" Марии Соповой ("За удачное и интересное решение темы сиротства"), короткометражный анимационный фильм "Пробудитель" ("Awaker") чешского аниматора Филиппа Дивиака, документальные картины "В тени больших деревьев" Вадима Витовцева и "Поток жизни" ("Flow of life") польских документалистов Кшиштофа Сарапаты и Томаша Коташа ("За операторскую работу в документальном фильме"), а также научно-популярные ленты "Утерянная добродетель" Алексея Дегтярева ("За операторскую работу в научно-популярном фильме") и "Тайна персидских ковров" ("Suzangerd") иранского режиссера Масуме Нурмохаммади.

Приз дирекции фестиваля "За творческое развитие детей в процессе кинопроизводства" был вручен режиссеру Андрею Киму. Специальный приз дирекции "За теплую атмосферу детства в фильме" - режиссеру из Венгрии Аготе Вегщо с ее анимационным фильмом "Дороти и лепестки" ("Dorothy and the petals").

Дипломы фестиваля присуждены исполнительнице главной роли в фильме "Его дочь" Светлане Портнягиной, молодым актерам фильма "Прощай, пеликан!", авторам короткометражных игровых фильмов "Мой внутренний ребенок" (My inner child) французских режиссёров Дельфины Александры и Дельфины Пуду ("За свежую идею"), "Бакыт" киргизского режиссера Мээрим Догдурбековой ("За отличное визуальное решение и удачно выбранные локаций"); документальным картинам "Бриллианты для моих муравьев" Карины Виленкиной ("За раскрытие образа героя через увлечение"), "Морское путешествие" (Journey to the Sea) финского документалиста Йоуни Хилтунена ("За отображение красоты и уникальности природы и проблем экологии"), "На веслах: Испания и Мексика" (Rowing: Spain-Mexico) испанского режиссера Пако Ортиза ("За отображение силы духа героя в преодолении морской стихии"), "Прогноз погоды" Ивана Твердовского ("За яркое отражение жизни метеорологов-полярников в условиях Северного Морского пути"); научно-популярным лентам "Тайна чердака" Ильи Малкина ("За раскрытие темы постижения искусства средствами игрового кино"), "Русская литература" "Шинель" Н. В. Гоголь" Сергея Струсовского и Даниила Найдёнова ("За поиск выразительных средств в просветительском кинопроекте"), "Не упускай свою свободу" (Don't flush your freedom) итальянского дуэта Федерики Миглио и Алессандро Турчи ("За раскрытие социально значимой темы взаимосвязи человека и окружающей среды"), "Под вечным оком неба" казахского режиссера и продюсера Бахыта Каирбекова ("За раскрытие темы исторического процесса в развитии этноса"); анимационным фильмам "Приключение дня" (The adventure of the afternoon) тайванского аниматора Ванса Янга ("За трепетное отношение к природе"), "Где же Рональд?" (Where’s Ronald?), автора из Нидерландов Йорна Лиуверинка ("За искренность"), "Кто возьмет на себя ответственность за незнакомца?" Ольги и Татьяны Полиектовых ("За помощь без границ"), "Кнопка" Максима Куликова ("За поиск нравственного выбора").

Форум "Кинопедагогика"

В рамках IV фестиваля состоялся Форум "Кинопедагогика". Участие в нем приняли около ста педагогов Тюменской области. Форум является площадкой взаимодействия кинематографистов и педагогов, а также популяризации кинопедагогического подхода к воспитательному и образовательному процессу. Экспертами форума стали заместитель директора "Крымсккого киномедиацентра" Елена Куценко, продюсер киностудии "Союзмультфильм" с образовательным проектом видеолекций "Русская литература" Сергей Струсовский, режиссер анимации, с образовательным анимационным проектом для детей и молодежи Агота Вегсо (Венгрия), директор фестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн с лекцией "Кино как ресурс и инструмент воспитания и образования детей" (Тюмень), Дмитрий Барков с докладом "Кино и дети" (Санкт-Петербург), и другие.

Участники и эксперты форума подтвердили актуальность во внедрении кинопедагогических и медиаобразовательных практик в учебной и вне учебной деятельности в образовательных учреждениях. Предложенными практическими решениями стали будущий онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс" для родителей и учителей, находящийся в данный момент в разработке, и образовательный проект "Видеоучебник России", представленный телевизионным продюсером Александром Замысловым.

Мастер-классы и творческие встречи

В рамках образовательной программы гости провели творческие встречи и мастер-классы для детей и молодежи трех городов Тюменского региона. В первый день фестиваля прошел кинопоказ документального фильма "Школа 911" (High School 911) о волонтерах-медиках. Фильм представил американский режиссер Тим Уоррен, который после фильма провел встречу со студентами Тюменского государственного медицинского университета. В каждом городе фестиваля состоялись концерты Марины Ланды и Сергея Васильева, авторов музыки к популярным мультсериалам. Художник, режиссер, преподаватель Британской высшей школы дизайна Алексей Минченок провел образовательную встречу, посвященную мультипликации, со студентами Тюменского института культуры. Телевизионный продюсер Александр Замыслов выступил с мастер-классом "Документалистика как идеальный инструмент пропаганды" для студентов Тюменского государственного университета. Актер и режиссер Садананд Арья (Ричард Бондарев) провел практикум по актерскому мастерству и постановке сценической речи для школьников Тюмени и Тобольска. В Тобольске актер и педагог Дмитрий Барков провел творческую встречу с жителями, а художник и режиссер анимационного кино, один из авторов проекта "Гора самоцветов" Валентин Телегин встретился со школьниками, рассказал о мультипликации и проектах студии "Пилот".

Не только кино

В рамках "Ноль Плюс" второй раз состоялся "Малоформатный фестиваль современного танца" с авторскими сольными и дуэтными постановками профессиональных танцовщиков: соло "Степень свободы" Екатерина Жаринова (г. Екатеринбург), дуэт LEGENDA Рафаэль Тимербаков и Дмитрий Чегодарь (г. Челябинск), соло "Сны кордулегастера" Владимир Голубев (г. Челябинск), дуэт "Я Верю. Я Знаю. Я Есть" Елена Данн и Виктория Мясникова (г. Тюмень). Кинофестиваль "Ноль Плюс" объединил танцевальное и кинотеатральное события, руководствуясь принципом осмысленного просмотра, с помощью которого зритель может воспринимать любое произведение искусства с пользой для себя.

Оргкомитет организовал выставочную программу, в которую вошли фото-экспозиция "Лики Природы" директора кинофестиваля Николая Данна, а также выставка "Югра. Мифы и легенды" уникального художника, мастера резьбы по дереву из Когалыма Виталия Вербицкого.

Команда школьников и студентов

Впервые на фестивале работал детский пресс-центр. Он объединил около 30 ребят из разных школ города, кому интересна профессия журналист. Интервью, рецензии, опросы, зарисовки, посты для соцсетей, видеовыпуски дневников фестиваля. И все в режиме онлайн. Более 10 публикаций за неделю разместил детский пресс-центр во "взрослых" СМИ. До фестиваля вышла печатная версия "Дневника фестиваля "Ноль плюс". После окончания планируем сделать второй выпуск газеты.

Помощь в организации и проведении фестиваля оказали надежные службы волонтеров и атташе, а также переводчиков, которые осуществляли синхронный перевод зарубежных фильмов прямо во время показов. Всего в организации и проведении фестиваля приняли участие около 50 школьников и студентов.

Перспектива

Оргкомитет фестиваля продолжит свою работу в 2017-2018 гг. уже в формате образовательных показов и киноуроков в школах Тюменской области и ближайших регионов. К Новому году запустится бета-версия онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", в котором дети, родители и педагоги смогут смотреть ценностно-ориентированные фильмы и мультфильмы, собранные командой проекта "Ноль Плюс". Ну и, конечно же, уже сейчас начинается подготовка к юбилейному V Международному фестивалю детского и семейного кино "Ноль Плюс", который состоится с 1 по 7 октября следующего года уже в пяти городах Тюменской области.

Фестиваль проводится Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В Тобольске проект реализуется в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР.

Директор фестиваля – кинорежиссер и общественный деятель Николай Данн. исполнительный директор – продюсер Ирина Егорова, программный директор – киновед Алена Сычева, руководитель отборочной комиссии и куратор направления "Кинопедагогика" – Александр Школенко, руководитель по региональному развитию – общественный деятель Вера Пахомчик.

