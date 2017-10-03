Приключения для самых маленьких на фестивале НольПлюс

Фото Татьяны Аудучинок

Утро второго дня кинофестиваля "Ноль Плюс" началось с просмотра в зале тюменского технопарка мультфильмов для детей от шести лет.

В направлении "Приключения" представлены шесть мультфильмов. Половина из них — российского производства. Показ трёх лент стал премьерным. В их числе "Восхождение" — российская трёхминутная анимация о человеке, идущем к своей цели; восьмиминутное "Наводнение" из Болгарии про девочку и её подводный мир, и анимация про дружбу человека и кролика "Где же Рональд?", созданная в Нидерландах.

По традиции показы представляла программный директор Алёна Сычёва. В связи с тем, что возраст аудитории очень мал, ей пришлось успокаивать бегающих перед сценой детей.

Иностранные мультфильмы шли с субтитрами на английском языке, но так как большая часть аудитории не умеет читать даже на русском, в радиорубке находилась девушка-переводчик, переводящая их, тем самым устраняя языковой барьер.

Многие семьи приходили на просмотр в полном составе. Во время показа малыши вели себя смирно и внимательно смотрели на экран – главный показатель того, что им действительно интересно. Самый большой эмоциональный отклик у детей вызвала российская анимация "Восхождение", финал этого творения оказался очень забавным, и отовсюду доносился детский смех.

Мультипликация "Два трамвая" о взаимоотношениях старших и младших поколений была завершающей. После кто-то из ребят отметил, что особенно мультфильм хорош потому, что "он про дружбу, взаимовыручку и важность знания правил дорожного движения".

Шести мультиков на 48 минут детям оказалось недостаточно, и они просили ещё.

Одной из особенностей кинофестиваля "Ноль Плюс" является то, что после показа, вне зависимости от возраста зрителя, ему дают возможность публично прокомментировать увиденное. Обсуждение получилось очень активным, так как каждый маленький зритель хотел сказать в микрофон своё "большое слово" о том, какой мультфильм им особенно понравился и почему.

Фото Татьяны Аудучинок.

От редакции. Фестиваль НольПлюс продолжается. Мультипликационную программу "Путешествия" для детей от четырех лет, но уже с другими фильмами, можно бесплатно посмотреть в пятницу, 6 октября, в ДТиС "Пионер", начало в - 15:00.

Юлия Куликова