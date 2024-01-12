Открыт приём заявок на XI Международный фестиваль "Ноль Плюс"

дним из крупнейших событий в области кинематографа для детской и семейной аудитории за годы проведения стал Международный фестиваль "Ноль Плюс". В 2024 году он пройдёт уже в 11 раз и вновь в двух форматах — онлайн и офлайн.

Участвовать в конкурсной программе фестиваля могут кинематографисты из любой страны, без каких бы то ни было ограничений. "Ноль Плюс" открыт для всех авторов, повествующих о добре и справедливости, творчестве и многообразии культур, для тех, кого волнует благополучие детей всего мира, сохранение природного баланса на Земле, традиционных ценностей в семьях и гармоничных отношений между людьми.

Чтобы присоединиться к большому ежегодному проекту, авторам необходимо до 10 марта подать заявку на платформе FilmFreeway по ссылке https://filmfreeway.com/ ZeroPlus. При этом вновь предусмотрено шесть направлений: полнометражное игровое кино; полнометражное анимационное кино; короткометражное игровое кино; короткометражное анимационное кино; документальное, научно-популярное и просветительское кино, а также короткометражное кино в жанре "Кинотанец".

Фильмы, которые кинематографисты планируют представить на суд экспертов, должны быть созданы в период с 2020 по 2024 годы. Ответить на любые возникающие вопросы и уточнить все детали готова программный специалист фестиваля Наталья Белкина (адрес электронной почты program@zeroplusff.ru).

— В 2024 году кинофестиваль "Ноль Плюс" вновь пройдет в Тюмени. Отрадно, что кинофестиваль является образовательной площадкой, где мы рассматриваем кино с точки зрения искусства, в качестве инструмента образования и воспитания подрастающих поколений и семей. Надо отметить, что 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи. И это, конечно, наш праздник — праздник семьи, доброты, заботы, уважения и внутреннего гармоничного развития. Именно в такой год мы вместе со зрителями и с педагогами определим, как можно ещё посмотреть на фильмы и какие ещё условия можно создать для их общего просмотра. Для педагогов на фестивале будут проходить мастер-классы, а это значит, что этот опыт участники обязательно применят на практике! В рамках прошлого фестиваля, например, показы были организованы в 40 регионах. Надеемся, сейчас их будет ещë больше. Радует, что кинопедагогика развивается, всё больше учителей, педагогов говорят об онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс", где после фестиваля они могут смотреть все фильмы и использовать хорошее кино в своей работе. А для Тюмени кинофестиваль традиционно является большим праздником и способом популяризировать кино как важный вид искусства,— рассказал основатель Международного кинофестиваля и аудиовизуального сервиса "Ноль Плюс" Николай Данн

Организаторами проекта и всего Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" являются Институт развития кино и медиа, Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", Ассоциация кинопедагогов России. Фестиваль и его мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Движения первых, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", АО "Транснефть – Сибирь" и проекта "Твой бюджет".