Фестиваль "Ноль Плюс" назвал лучшие в мире фильмы для детской и семейной аудитории

Итоги Международного фестиваля "Ноль Плюс" подвели в Тюмени 7 октября, организаторы свой фестиваль называют событием, которое за десять лет стало одним из самых заметных и значимых в культурно-образовательной сфере Тюменской области и всей России. Призы "Ноль Плюс" считают престижной наградой кинематографисты со всего мира, снимающие картины для детской и семейной аудитории.

В этом году организаторы получили сотни заявок, и после отбора в конкурсную программу юбилейного фестиваля вошли более 150 лент из 40 стран. Они составили четыре традиционных конкурса: полнометражного игрового кино; короткометражного игрового кино; короткометражного анимационного кино; документального, научно-популярного и просветительского кино. Кроме того, эксперты выбирали лучшие короткометражные фильмы в жанре кинотанца — этот международный конкурс состоялся во второй раз.

Главный приз X Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс": "Испытание аулом", режиссер Ислам Сатыров, Россия

Лучший фильм международного конкурса полнометражного игрового кино: "Соль, фасоль, антресоль или части счастья", режиссер Евгения Куль, Россия

Специальный приз международного конкурса полнометражного игрового кино: "Мишка", режиссер Юлия Захарова, Россия

Лучший фильм международного конкурса короткометражных игровых фильмов: "Слон в комнате", режиссер Нила Мадхаб Панда, Индия

Специальный приз международного конкурса короткометражных игровых фильмов: "Честное слово", режиссер Лолита Наранович, Россия

Лучший фильм международного конкурса короткометражных анимационных фильмов: "Карусель", режиссер Аугусто Шиллачи, Аргентина

Специальный приз международного конкурса короткометражных анимационных фильмов: "Школа елок", режиссер Анастасия Маклина, Россия

Лучший фильм международного конкурса просветительских, документальных и научно-популярных фильмов: "Муравьиные дома", режиссер Ананда Ягода, Шри-Ланка

Специальный приз международного конкурса просветительских, документальных и научно-популярных фильмов: "Великолепные обезьяны. История эмоционального разума", режиссер Аня Круг-Метцингер, Германия

Лучший фильм международного конкурса короткометражного кино "Кинотанец": "Калима", режиссеры Мира Роза Пликат и Беляна Метье, Германия

Специальный приз международного конкурса короткометражного кино "Кинотанец": "Встречные ветры", режиссер Грегуар Вербеке, Бельгия

Лучший фильм международного конкурса полнометражных анимационных фильмов, по версии детско-юношеского жюри: "Щелкунчик и волшебная флейта", режиссер Виктор Глухушин, Россия

Лучший фильм международного конкурса короткометражных анимационных фильмов, по версии детско-юношеского жюри: "Звездочка", режиссер Юлисса Гарридо, Чили.

Основатель международного кинофестиваля и аудиовизуального сервиса "Ноль Плюс", член экспертного совета при Минкультуры РФ Николай Данн на закрытии отметил, что фестивалюдоверяют и конкурсанты, и зрители, и это бесценно:

Если у нас получилось сделать так, что наши гости — педагоги, родители, дети — задумались о каких-то важных вещах и стали чуточку счастливее, мы понимаем, что выполнили свою работу. И пусть было непросто, но мы довольны, вся наша команда выложилась и сделала большое нужное дело. Мы благодарны всем партнерам, благодарны Тюмени, где проходят основные события. Фестивалю доверяют, это бесценно.

В состав жюри вошли именитые кинематографисты, общественные деятели, хореографы. Так, полнометражные игровые картины оценивали основатель компании MOVIEST Culture и Китайского международного детского кинофестиваля Гэвин Ли (Китай); актёр и режиссер дубляжа Даниил Эльдаров; продюсер, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин. Лучшие короткометражные игровые фильмы определяли актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ, общественный деятель Мария Шукшина; почётный профессор, вице-президент Международного киноцентра для детей и молодёжи CIFEJ Драган Милинкович Фимон (Сербия); актёр театра и кино, телеведущий Евгений Воскресенский.

В качестве экспертов Международного конкурса короткометражных анимационных фильмов выступили кинопродюсер, гендиректор кинокомпании "Мастер-фильм", директор Открытого российского фестиваля анимационного кино Александр Герасимов; главный аниматор анимационной студии "Воронеж", ведущий специалист-аниматор таких проектов, как "Руслан и Людмила", "Снежная Королева: Зазеркалье" и др. Надежда Кузнецова; продюсер, кинорежиссер, основатель кинокарнавала Indywood Сохан Рой (Индия). Еще одна конкурсная программа включала документальное, научно-популярное и просветительское кино. И здесь судьбы авторов вершили сценарист, кинорежиссёр, продюсер Владимир Головнев; режиссер-документалист, сценарист, продюсер, педагог, основатель компании "Достоевский Док" Татьяна Соболева; доктор философских наук, автор и ведущий курсов по кинематографии Петер Лешник (Словения).

Ну и наконец, лидеров в жанре кинотанца назвали режиссер документального кино, видеооператор Дина Верютина; хореограф и постановщик Александр Гурвич; режиссёр сценического движения, балетмейстер-постановщик Лика Шевченко. По доброй традиции на фестивале работало детско-юношеское жюри. Свои, специальные призы кинематографистам вручили Ева Смирнова, Серафим Данн, Анастасия Осокина и Семён Мясников. Специальными гостями фестиваля стали актер театра и кино, режиссер и продюсер Антон Богданов и киновед, редактор, продюсер Андрей Апостолов.

Стоит отметить, что "Ноль Плюс" — это не только определение лучших фильмов и мультфильмов, но и обширная культурно-образовательная программа. Так, в частности, со 2 по 8 октября в Тюмени и других городах России прошли десятки открытых киносеансов, которые посетили тысячи зрителей: детей, подростков, взрослых. Зачастую на показы приходили целые школьные классы и коллективы различных клубов и секций.

Состоялась серия мастер-классов и творческих встреч. К примеру, мастер-класс по актерскому мастерству провёл Евгений Воскресенский, мастер-класс по дубляжу "Голос — уникальный идентификатор актёра" — Даниил Эльдаров, лекцию "Современная российская анимация: взгляд изнутри" — Александр Герасимов, лекцию "Новые возможности для кинематографистов из регионов" — Дмитрий Якунин. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет стали участниками трёхдневного обучения сценарному искусству, которое курировала Татьяна Соболева. Кроме того, в рамках фестиваля состоялись творческие встречи с Владимиром Головневым, Марией Шукшиной и другими звездами отечественного кинематографа.

Особые подарки получили любители хореографии. Все желающие могли побывать на спектаклях "Растворяюсь, растворяюсь" и "Fantomus vulgaris" (танцевальная компания "Окоём"); "MONDUS" и "Мать" (танцевальная компания Matterra); "Путь" (Софья Голомолзина). Кроме того, в программе были тематический круглый стол "Перспективы развития кинотанца в России", встречи с авторами, мастер-классы и творческие лаборатории. Их провели Дина Верютина, Лика Шевченко, Александр Гурвич, хореограф и исследовательница Вероника Шер.

Также были организованы специальный показ полнометражного фильма "Иван Семёнов: Большой поход" с участием Марии Шукшиной и шестой Международный форум "Кинопедагогика", где формируется стратегия применения кинематографа в воспитательно-образовательной деятельности. В этом году он проходил при поддержке "Движения первых" и стал масштабным курсом повышения квалификации для тысяч учителей, воспитателей, специалистов различных клубов и учреждений культуры, преподавателей ссузов и вузов.

Одним из самых необычных событий фестивальной недели стал мастер-класс по анимации для юных пассажиров рейса Санкт-Петербург–Мурманск авиакомпании Smartavia. На борту самолета дети и подростки учились снимать мультфильмы в технике стоп-моушен под руководством опытного педагога, режиссера анимации и компьютерной графики Алины Исрафиловой. Подобных "воздушных" занятий не проводил еще никто и никогда в мире. Взрослые пассажиры во время мастер-класса наслаждались лучшими фильмами из программы юбилейного фестиваля. Добавим, что даже после завершения всех этих мероприятий и оглашения результатов "Ноль Плюс" не заканчивается. В течение всего октября показы фестивальных лент продолжатся в онлайн-формате на площадке zeroplus.tv.

Организаторами 10 Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" являются Институт развития кино и медиа, Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", Ассоциация кинопедагогов России. Фестиваль и его мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Движения первых, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", АО "Транснефть – Сибирь" и проекта "Твой бюджет".