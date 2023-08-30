Кинофестиваль "Ноль Плюс" в Тюмени проводится с помощью инициативного бюджетирования

Тюменцы активно поддерживают проведение в городе Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" и он реализуются с применением механизма инициативного бюджетирования, рабочая встреча по организации десятого по счету фестиваля состоялась во вторник администрации города, сообщил глава города Руслан Кухарук.

На протяжении десяти лет этот детский и семейный фестиваль стал отличной культурной традицией нашего города, объединив очень много творческих людей. Это праздник, который даёт возможность провести время с семьёй. На заседании в администрации города президент и основатель фестиваля Николай Данн и режиссёр Александр Школенко поделились своим видением этого большого кинособытия, рассказали об уже утверждённых моментах проведения и обсудили с нами возможности развития фестиваля в юбилейном для него году.

""Ноль Плюс" пройдёт в Тюмени с 1 по 8 октября. Это будут насыщенные дни. Зрителей ждут 169 фильмов из 40 стран! Будет и деловая программа, в рамках которой обсудят, как искусство может уходить в цифровизацию и каким образом кино может помочь в этом. Ожидается образовательная программа, форум "Кинопедагогика" раскроет научный подход к кино. Из новшеств организаторы обещают большую выставку постеров фильмов, концерт в честь 20-летия "Смешариков", а у тюменских подростков будет возможность представить свои сценарии детского кино профессионалам от индустрии. Это возможность проявить себя и, возможно, чьи-то идеи воплотятся в экранизации", - отметил Руслан Кухарук.

Фестивальные показы фильмов будут идти на нескольких площадок: ДК "Нефтяник", Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, молодёжный театр "Космос", Центр культуры "Современник"…

"Говоря языком кинематографа, скажу, что сценарий кинофестиваля "Ноль Плюс" почти готов. Обязательно запланируйте его посещение. Начнём октябрь вместе с доброго детского кино", - посоветовал глава города.